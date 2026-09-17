Власти Запорожской области помогут семье погибшей главы УИК
Обертас: семье погибшей главы УИК окажут необходимую помощь
Власти Запорожской области окажут помощь семье председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной, погибшей при атаке БПЛА. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Запорожской области Сергей Обертас в беседе с ТАСС.
У женщины остались двое сыновей.
«Гибель матери — это тяжелая утрата, и мы сделаем все, чтобы родные погибшей не остались один на один с бедой. Вопросы организации похорон, восстановления поврежденного жилья — на личном контроле у руководства муниципального образования», — сказал он.
Обертас добавил, что семье предоставят финансовую, организационную и социальную помощь. Специалисты уже выяснили потребности родственников, а социальные службы подключились к работе.
По данным ЦИК России, Астанина работала в избирательной системе с 2022 года и участвовала в организации референдума в новых регионах. Следственный комитет возбудил дело о теракте.