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    СК возбудил уголовное дело после гибели председателя УИК в Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Следователи возбудили уголовное дело о теракте после гибели главы УИК в Запорожской области из-за атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

    По данным следствия, беспилотники ударили по селу Октябрьское Токманского округа. Погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. Она работала в системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Следователи и криминалисты СК собирают и фиксируют доказательства произошедшего, а также устанавливают конкретные подразделения и лица из числа украинских боевиков, которые причастны к преступлению. Действиям каждого дадут уголовно-правовую оценку.

    В ночь на 17 сентября средства ПВО нейтрализовали над регионами более 600 беспилотников самолетного типа.