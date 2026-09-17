СК возбудил уголовное дело после гибели председателя УИК в Запорожской области

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после гибели главы УИК в Запорожской области из-за атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, беспилотники ударили по селу Октябрьское Токманского округа. Погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. Она работала в системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Следователи и криминалисты СК собирают и фиксируют доказательства произошедшего, а также устанавливают конкретные подразделения и лица из числа украинских боевиков, которые причастны к преступлению. Действиям каждого дадут уголовно-правовую оценку.

В ночь на 17 сентября средства ПВО нейтрализовали над регионами более 600 беспилотников самолетного типа.