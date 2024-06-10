После провала контрнаступления украинские войска усилили бессмысленные атаки на Севастополь, а теперь получили разрешение на удары западным оружием. Губернатор Михаил Развожаев предупредил, что в ответ на это Россия укрепит ПВО, и противник потерпит фиаско. Он сказал об этом РИА «Новости» .

По его словам, на поле боя сложилась плачевная для Украины ситуация. Прошлогоднее разрекламированное контрнаступление провалилось, а российская армия продвинулась вперед. Развожаев заявил, что украинскому руководству пришлось усилить атаки, не имевшие стратегического значения, на Севастополь, чтобы отчитаться перед западными кураторами.

«Дано вначале большое количество дальнобойного оружия, ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско», — заявил он.

Развожаев добавил, что в Севастополе сложилась напряженная обстановка. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

Попытки украинизировать Севастополь провалились, заявил чиновник. По его словам, российский флот оставался там после 1991 года.