Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Севастополе

Громкие звуки, которые слышали в районе Стрелецкой бухты в Севастополе, были связаны с работой флота РФ. Военнослужащие уничтожили безэкипажный катер, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

«По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали», — написал он.

Развожаев попросил население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Севастополе периодически включают сигнал воздушной тревоги. Украинские боевики пытаются ударить по региону дронами и ракетами. По словам губернатора региона, обстановка в Севастополе напряженная, но контролируемая.

В мае в результате ночной атаки ВСУ в Севастополе получили повреждения несколько жилых домов. Среди жителей пострадавших не было.