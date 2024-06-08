Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Севастополе
Развожаев: флот РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Севастополе
Громкие звуки, которые слышали в районе Стрелецкой бухты в Севастополе, были связаны с работой флота РФ. Военнослужащие уничтожили безэкипажный катер, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали», — написал он.
Развожаев попросил население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Севастополе периодически включают сигнал воздушной тревоги. Украинские боевики пытаются ударить по региону дронами и ракетами. По словам губернатора региона, обстановка в Севастополе напряженная, но контролируемая.
В мае в результате ночной атаки ВСУ в Севастополе получили повреждения несколько жилых домов. Среди жителей пострадавших не было.