Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года были обречены на провал. Об этом на полях ПМЭФ-2024 сообщил губернатор города Михаил Развожаев в интервью РИА «Новости» .

Развожаев отметил, что Севастополь всегда был для врага «красной тряпкой». Попытки забрать флот у России наблюдались в 1991 году, когда Черноморским флотом командовал адмирал Игорь Касатонов.

«Воля моряков и адмирала Касатонова помогла остаться в Севастополе русскому флоту, и город все эти годы не подвергся украинизации», — отметил губернатор.

Во время выступления на полях ПМЭФ-2024 Развожаев рассказал, что обстановка в Севастополе из-за постоянных атак со стороны ВСУ напряженная, но контролируемая. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны эффективно отражают попытки ударов украинских боевиков.