Власти Ростовской области сообщили об атаке БПЛА

Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Обломки сбитых беспилотников повредили крышу двух домов и гаража, мирные жители не пострадали, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

Атака началась вечером 8 апреля, силы ПВО уничтожили беспилотники в Новошахтинске, Донецке, Таганроге, Зернограде, Каменском, Неклиновском, Тарасовском, Чертковском и Миллеровском районах. Слюсарь заявил, что по предварительной информации, никто не пострадал, обломки дронов упал на постройки.

«Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали оперативные службы», — сказал глава региона.

Предыдущей ночью российские военные обезвредили 23 беспилотника над Белгородской и Курской областями. Затем украинские боевики атаковали пожарное депо в Херсонской области и территорию Пензенской области.