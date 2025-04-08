ПВО ночью уничтожила 23 украинских беспилотника над двумя регионами

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что четыре ликвидировали над территорией Белгородской области, а еще 19 — над Курской.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в центральных и приграничных регионах России. Средства ПВО перехватывают ударные летательные аппараты противника.
Днем ранее житель Брянской области погиб при целенаправленной атаке украинского дрона.
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