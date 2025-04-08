Два дрона ВСУ сбили в Пензенской области
Два украинских беспилотника сбили в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Также обошлось без разрушений», — написал он.
Глава области добавил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Сердобском районе. Атаку дронов зафиксировали около 21:00 по местному времени.
Мельниченко напомнил жителям региона, что нельзя фотографировать и снимать места падения обломков дронов и работу ПВО на видео. Также он призвал пользоваться только проверенными источниками информации.
Ранее в Краснодарском крае один из подавленных системой ПВО украинских беспилотников упал на железную дорогу. В результате полотно и контактная сеть получили повреждения.