Два дрона ВСУ сбили в Пензенской области

Два украинских беспилотника сбили в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Также обошлось без разрушений», — написал он.

Глава области добавил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Сердобском районе. Атаку дронов зафиксировали около 21:00 по местному времени.

Мельниченко напомнил жителям региона, что нельзя фотографировать и снимать места падения обломков дронов и работу ПВО на видео. Также он призвал пользоваться только проверенными источниками информации.

Ранее в Краснодарском крае один из подавленных системой ПВО украинских беспилотников упал на железную дорогу. В результате полотно и контактная сеть получили повреждения.