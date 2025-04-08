Беспилотник атаковал пожарную часть в Херсонской области. Пострадал один человек

Пожарный в Новой Каховке получил ранение при атаке украинского БПЛА

Кровля и окна пожарного депо в Новой Каховке пострадали из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадал 27-летний помощник начальника караула — его госпитализировали с осколочным ранением бедра.

«ВСУ продолжают бить по объектам, которые играют важную роль в обеспечении безопасности мирных жителей», — сообщили спасатели.

За минувшую ночь, по данным Министерства обороны, средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

Накануне житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона. Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования его родным и близким и пообещал им всю возможную поддержку и помощь.