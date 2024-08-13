Власти Курской области заявили, что ВС РФ контролируют Беловский район

Российские военные держат контроль над Беловским районом Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов в эфире «Соловьев Live».

«Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно», — отметил он.

По данным Минобороны, Вооруженные силы России сформировали резервы в Курской области после атаки ВСУ. Президент России Владимир Путин также распорядился усилить границу с Украиной.

Он не исключил новых попыток украинских боевиков дестабилизировать обстановку в приграничных районах РФ.

Ранее сообщалось об эвакуации более 100 жителей Курской области в Липецкую область. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что людей разместят в пунктах временного размещения.