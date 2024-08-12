Путин допустил новые попытки дестабилизации в приграничных регионах России

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает продолжения попыток киевского режима по дестабилизации обстановки в приграничных районах страны. Об этом он сказал на совещании по ситуации в Курской области.

«Для нас является очевидным, что противник продолжит попытки дестабилизировать обстановку в приграничной зоне с задачей раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — заявил президент.

Принявший участие в совещании временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что обстановка в Курской области остается непростой. По его словам, на данный момент ВСУ оккупировали порядка 28 населенных пунктов, судьба порядка двух тысяч человек неизвестна.

Ранее в Курской области подготовили места в пунктах временного размещения для жителей Беловского района. Гражданам оказывают всю необходимую помощь.