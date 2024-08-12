Путин поручил усилить границу с Украиной после атаки на Курскую область

Главной задачей российских военных сейчас является выдавливание украинских боевиков из российских регионов. В дальнейшем Минобороны совместно с Пограничной службой должно обеспечить надежное прикрытие государственной границы. Такие поручения в ходе совещания по ситуации в Курской и Белгородской областях дал президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии в рамках обеспечения введенного на территориях режима контртеррористической операции вступят в борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», — заявил Путин.

Президент призвал гражданским ведомствам оказать полную поддержку в части снабжения силовых структур, а также вместе с руководителями регионов сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите.

В ходе своего выступления Путин заявил, что не исключает новых попыток украинских боевиков дестабилизировать обстановку в приграничных районах России, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он призвал главу Брянской области Александра Богомаза заранее подготовиться к любому развитию событий даже несмотря на то, что ситуация в его регионе пока спокойная.