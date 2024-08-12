Более 100 жителей курского приграничья привезли в Липецкую область

Артамонов: в Липецкую область эвакуировали более 100 жителей Курской области

Больше 100 жителей Курской области эвакуировали в Липецкую область. Мм окажут всестороннюю помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Мы подготовили пункты временного размещения. Для детей — загородные оздоровительные лагеря. Проживание, питание, медицинское сопровождение, консультация психолога — окажем всестороннюю помощь», — написал он.

Также глава региона рассказал о круглосуточной работе горячей линии в Единой диспетчерской службе. Специалисты предоставят необходимые разъяснения о предоставлении гуманитарной помощи и размещении в пунктах временного размещения.

Артамонов отметил, что уже готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. В сборе гумпомощи участвовали предприятия и неравнодушные жители Липецкой области.

Ранее 11 тысяч жителей эвакуировали из приграничного Краснояружского района Белгородской области. Людей вывозили на автобусах, также они могли уехать на личных автомобилях.