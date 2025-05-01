Власти Херсонской области раскрыли подробности атаки ВСУ на Алешки

РИА «Новости»: в атаке на рынок в Алешках участвовало до 30 украинских дронов

Около 30 FPV-дронов ВСУ атаковали рынок в Алешках. Об этом сообщил РИА «Новости» зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

«На Алешкинский рынок был очень мощный налет. По предварительным данным, около четырех атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — сообщил он.

В правительстве области подчеркнули, что медики, спасатели и правоохранители проявили настоящий героизм. Все фельдшеры без колебаний пришли на помощь, несмотря на риск атаки дронов или кассетных боеприпасов.

При обстреле украинскими силами рынка в Алешках пострадали 12 человек. Один из них скончался в больнице.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что на торговую площадь прилетели ударные беспилотники, запущенные с подконтрольной Киеву территории. Украинские боевики атаковали рынок утром 1 мая, когда там было полно людей.

В Херсонской области объявили трехдневный траур после удара ВСУ по рынку.