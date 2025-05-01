В Херсонской области объявили трехдневный траур после удара ВСУ по рынку

Алешкинский округ объявила траур по погибшим от удара ВСУ по рынку

В городе Алешки в Херсонской области объявили о трехдневном трауре по местным жителям, погибшим в результате удара украинских боевиков по рынку. Об этом сообщила администрация округа .

«Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины», — отметили в пресс-службе.

В администрации добавили, что ВСУ атаковали рынок в праздничный день, когда жители пришли за продуктами. Боевики ударили два раза, и вторая атака пришлась по тем, кого эвакуировали.

С 1 по 3 мая в Алешкинском муниципальном округе отменят все развлекательные и спортивные мероприятия, а госучреждения приспустят флаги.

Жертвами удара беспилотника стали как минимум семь человек, более 20 жителей получили ранения. Дрон взорвался утром, когда на рынке было много людей.