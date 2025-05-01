Власти Херсонской области сообщили о состоянии раненных на рынке в Алешках

Ранения различной степени тяжести при обстреле украинскими боевиками рынка города Алешки в Херсонской области получили 12 человек, один из которых скончался во время госпитализации. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

Он подчеркнул, что всех пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

«Четверо в тяжелой степени тяжести доставляются в Скадовскую ЦРБ, шесть человек — в средней степени тяжести. Общее число раненых и погибших — 12 человек», — подчеркнул Черевко.

Об ударе украинских боевиков по рынку в Алешках сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что на торговую площадь прилетели ударные беспилотники, запущенные с подконтрольной Киеву территории.

Глава региона добавил, что украинские боевики нанесли удар утром в четверг, 1 мая, когда на рынке находилось большое количество людей.