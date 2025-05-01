ВСУ атаковали рынок в Алешках, погибли как минимум семь человек

Украинские боевики ударили по рынку в городе Алешки в Херсонской области. В результате атаки погибли не менее семи человек, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранения получили более 20 местных жителей.
По словам губернатора, ВСУ атаковали центральный рынок с помощью FPV-дронов. Удар зафиксировали примерно в 09:30, когда там находилось много людей.
«Подробности уточняются. Все экстренные службы работают на месте», — добавил Сальдо.
Ранее украинские военные выпустили беспилотники типа «Баба-яга» по селу Приветное Алешкинского муниципального округа. От атаки пострадали глава населенного пункта и его жена. Обстрелам со стороны ВСУ также подвергся дом начальника территориального отдела села Большие Копани.
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