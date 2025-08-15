Великобритания определилась со сроками отправки военных на Украину

Украина в случае заключения перемирия с Россией получит от Великобритании войска и авиацию. Британские власти готовы отправить их в первую же неделю после прекращения огня, сообщило издание The Telegraph .

«Великобритания введет войска в Украину в течение недели после прекращения огня. [Премьер-министр Кир] Стармер также одобряет использование истребителей Королевских ВВС для патрулирования неба», — сообщил автор статьи.

Отправка военных в зону конфликта обсуждалась на площадке «коалиции желающих». Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее назвал в эфире BBC Radio 4 другие сроки. По его словам, военные готовы действовать с первого дня перемирия, созданный для этого совместный штаб с Францией уже построил военные планы.

Великобритания планировала разместить на Украине группировку из 30 тысяч военнослужащих. Западные СМИ сообщали, что власти отказались от этой идеи в пользу обучения украинских военных.