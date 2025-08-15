Британия раскрыла планы по поддержке Украины после саммита на Аляске

Власти Великобритании разработали два сценария поддержки Украины в зависимости от итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили в комментарии «Би-би-си» .

Он пояснил, что, если саммит ни к чему не приведет, то Великобритания усилит санкционное давление на Россию. Но если лидеры двух держав договорятся о прекращении огня, на Украину отправят войска стран «коалиции желающих».

Хили добавил, что более 200 военных планировщиков последние несколько месяцев работали над действиями на момент прекращения огня.

«Многонациональные силы готовы действовать с самого первого дня. Мы готовы направить британские войска на территорию Украины отчасти для того, чтобы успокоить украинцев, — заявил министр обороны Великобритании.

Глава ведомства добавил, что военный контингент приложит усилия для защиты неба и моря, а также направит их на обучение украинских военных, чтобы те могли защитить себя в случае повторного наступления со стороны России.

В минувший четверг, 14 августа, газета The Times сообщила, что власти Великобритании отказались от плана отправить на Украину 30-тысячный военный контингент из «коалиции желающих» для защиты портов и гражданской инфраструктуры.

По данным журналистов, общую численность западных военных сократили в несколько раз, а главными задачами поставили обеспечение безопасности воздушного пространства западных районов Украины и разминирование акватории Черного моря.