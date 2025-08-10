«Коалиция желающих» отказалась от идеи отправлять войска на Украину

The Sunday Times: «коалиция желающих» не захотела отправлять военных на Украину

Страны «коалиции желающих» на самом деле не планируют перебрасывать войска на Украину. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Великобритании сообщила газета The Sunday Times .

Вместо отправки войск коалиция собирается укрепить украинский военно-промышленный комплекс, рассказал источник издания.

«Учитывая, что никто не хочет посылать войска умирать на Украине, речь идет о том, чтобы убедиться, что украинцы могут устроить нечто большее», — отметила газета.

По ее информации, европейские страны хотят добиться, чтобы республика сама смогла создать собственные дальнобойные ракеты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в «коалицию желающих» вошли 30 государств. Генштаб этого объединения находится в Париже, добавил он.

Коалиция выражала желание патрулировать воздушное и морское пространство Украины поле прекращения конфликта и подписания мирного соглашения.