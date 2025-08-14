Британия отказалась от отправки войск на Украину

Times: Британия отказалась от идеи размещения 30 тысяч миротворцев ЕС на Украине

Британские власти отказались от идеи отправить свои войска на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом сообщило издание The Times .

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — говорится в материале.

По данным издания, британский премьер-министр Кир Стармер предложил союзникам по коалиции заняться другими делами. В частности, обеспечить безопасность в воздушном пространстве Западной Украины, помочь с подготовкой солдат ВСУ и разминированием Черного моря.

Ранее британские власти призвали европейских лидеров отказаться от публичных заявлений в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Лондоне опасаются негативной реакции главы Белого дома, который может оставить Европу на задворках истории.