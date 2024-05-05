Спецоперация 05 мая 2024, 12:10 «Ведет страну в пропасть». Зеленский не добился ни одной из своих целей JP: Зеленский не добился никаких целей в конфликте и ведет Украину к поражению Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться ни одной из своих целей в конфликте с Россией. Как сообщило издание The Jerusalem Post, он ведет свою страну к полному провалу.

«Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет страну в пропасть: он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома», — указано в материале.

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Запад с ужасом ожидает поражения Украины, ведь последствия окажутся «катастрофическими» для НАТО и Евросоюза. Североатлантический альянс уже установил «красные линии» для прямого вмешательства в конфликт.

Как заметили в российском Министерстве иностранных дел, военно-политический блок готовится к потенциальному столкновению с Россией. На это указывают учения Steadfast Defender. НАТО развязал против РФ гибридную войну.