МИД России объяснил смысл проведения натовских учений Steadfast Defender | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 14:15 МИД России объяснил смысл проведения натовских учений Steadfast Defender Представитель МИД Захарова: НАТО готовится к конфликту с Россией IMAGO/Branislav Racko / Global Look Press

Читать 360 в

Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Россией. На это указывают учения Steadfast Defender, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Прямо сейчас у границ России проходят крупнейшие со времен „холодной войны“ учения НАТО Steadfast Defender <…> Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к „потенциальному конфликту“ с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители», — обратила внимание дипломат.

Реклама

НАТО развязал против России гибридную войну, подчеркнула Захарова, во всех операционных средах и на всех географических направлениях. По словам представителя дипведомства, натовцы вовлечены в реальное противоборство с Россией в украинском конфликте.

Ранее Захарова говорила, что НАТО использует Украину в качестве антироссийского инструмента. Но Россия в контексте противоборства с альянсом готова к любому развитию событий. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены.