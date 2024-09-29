«Вам конец». В США усомнились в боеспособности ВСУ

Миршаймер: баланс сил сдвинулся в пользу РФ, ВСУ больше не могут сопротивляться

Фото: РИА «Новости»

Украинская армия не сможет перейти в наступление из-за значительного преимущества российских войск. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер.

По его словам, баланс сил сдвинулся в пользу России, причем этот перевес только продолжит усиливаться. Что касается бойцов ВСУ, то они уже вряд ли будут в состоянии обороняться.

Миршаймер добавил, что в сводках различных обозревателей отмечается серьезный численный перевес у ВС РФ. На отдельных участках соотношение живой силы составляет восемь к одному в пользу армии РФ.

«Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!» — заключил политолог.

Ранее Миршаймер заявил, что украинский конфликт завершится после полного разгрома ВСУ на поле боя. По его словам, Киев не способен противостоять уничтожению своих военных.

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