Миршаймер: баланс сил сдвинулся в пользу РФ, ВСУ больше не могут сопротивляться

Украинская армия не сможет перейти в наступление из-за значительного преимущества российских войск. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил американский политолог Джон Миршаймер.

По его словам, баланс сил сдвинулся в пользу России, причем этот перевес только продолжит усиливаться. Что касается бойцов ВСУ, то они уже вряд ли будут в состоянии обороняться.

Миршаймер добавил, что в сводках различных обозревателей отмечается серьезный численный перевес у ВС РФ. На отдельных участках соотношение живой силы составляет восемь к одному в пользу армии РФ.

«Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам конец!» — заключил политолог.

Ранее Миршаймер заявил, что украинский конфликт завершится после полного разгрома ВСУ на поле боя. По его словам, Киев не способен противостоять уничтожению своих военных.