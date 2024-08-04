В США озвучили сценарий завершения конфликта на Украине

Миршаймер: конфликт на Украине завершится полным разгромом ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинский конфликт закончится полным разгромом ВСУ на поле боя, причем ситуация для Киева будет меняться с каждым днем только в худшую сторону. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения», — заявил он.

Профессор добавил, что российские военные уничтожают украинских боевиков, а Киев не способен им противостоять. По его словам, украинцы и Запад не могут решить эту проблему, причем дальше будет еще хуже. Миршаймер считает, что украинцы в большой беде.

Кроме того, Миршаймер еще в апреле говорил о том, что русские выигрывают и наносят огромный ущерб украинским боевикам.

В конце июня политолог заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит, что ВСУ смогут победить в конфликте, а Украина вступит в альянс.

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