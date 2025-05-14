Помилованную Путиным Надежду Савченко могли ликвидировать на СВО

Военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале сообщил о гибели Надежды Савченко в зоне спецоперации. Минобороны России официально не комментировало эту информацию.

По данным Романова, Савченко командовала ротой 131-го батальона 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ее ликвидировали в ходе боевых действий.

Ранее украинский журналист рассказывал, что в том же батальоне служит и сестра Савченко. Ее судьба неизвестна.

В 2014 году Савченко задержали на территории России по обвинению в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении границы. Тогда она прибыла в РФ под видом беженки, приговорили ее к 22 годам колонии.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, Савченко вернулась на Украину. В 2018 году уже на Украине ее обвинили в подготовке теракта в Верховной раде. Савченко призывала к «тотальной смене политической системы», ее подозревали и в подготовке государственной измены.

Ранее стало известно, что украинские заградотряды начали убивать солдат ВСУ FVP-дронами.