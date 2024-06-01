В Запорожье раздались взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил украинский «24 канал».

«В Запорожье прогремели взрывы», — отметили авторы публикации.

В ночь на 31 мая в Киеве прогремело несколько взрывов. В результате атаки крылатых ракет в Голосеевском районе города произошел пожар.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удары по военным объектам Староконстантинова в Хмельницкой области. Один из прилетов пришелся на укрытие для самолетов ВСУ. В результате детонации пострадала арочная конструкция военного аэродрома.

В Днепропетровске 30 мая также прогремели взрывы. В городе включили сигнал воздушной тревоги.