Рано утром 30 мая Вооруженные силы России атаковали военные объекты в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. Один из ударов пришелся на укрытие для самолетов, сообщил РИА «Новости» подпольщик Сергей Лебедев.

Жители Староконстантинова услышали не менее пяти ударов. Лебедев сообщил, что взрывы прогремели с трех часов до 04:40.

«Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», — заявил он.

Лебедев сказал, что после ударов произошла детонация, выброс пламени и искр. По его словам, пострадало арочное укрытие аэродрома, в котором подразделения Вооруженных сил Украины прятали самолеты и боекомплекты.

Дважды за ночь прогремели взрывы в Днепропетровске. В регионе включали сирену.