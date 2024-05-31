В Киеве раздались взрывы

Ночью 31 мая в Киеве прогремели несколько взрывов. Сработала система ПВО, сообщило издание «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — сообщили около пяти часов утра.

Позднее стало известно, что город атаковали крылатыми ракетами. Украинские силы ПВО поразили все цели, но из-за рухнувших обломков в Голосеевском районе произошел пожар.

В Киевской области засекли беспилотники, сообщила региональная администрация в своем Telegram-канале. Военные пытались отбить удар, сработала система ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отключения сигнала воздушной тревоги и не снимать произошедшее на камеру.

Серия взрывов прогремела ночью в Харькове. Город атаковали не впервые, удары по объектам критической инфраструктуры наносили в предыдущие дни.