В Великобритании заявили о хищениях военной помощи на Украине

Telegraph: военная помощь Запада не доезжает до полигонов из-за хищений

Военная помощь, которую Киев получает от западных партнеров, из-за коррупции пропадает до того, как ее получают воинские части. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

«Грузовики, перевозившие оборудование, периодически пропадали, не доезжая до полигонов, а автомобили прибывали в части без деталей», — отметило издание.

Причиной этому собеседники Telegraph назвали высокий уровень коррупции и хищений на Украине.

Ранее стало известно, что Великобритания предоставит украинской армии новый пакет военной помощи на сумму порядка 150 миллионов фунтов. В него включат беспилотники, танки и системы противовоздушной обороны.

В январе Великобритания и Украина заключили двустороннее соглашение о столетнем партнерстве. Документ подписали во время визита британского премьера Кира Стармера в Киев.