В украинском городе Сумы прогремел сильный взрыв

В ночь на 2 октября в Одесской области на границе с Румынией российская армия нанесла удар по терминалу и парому с военным грузом. В этот момент на пароме могли находиться иностранные наемники, которые сопровождали военную технику ВСУ.
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