В украинском городе Сумы прогремел сильный взрыв

Взрыв прозвучал в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области раздается воздушная тревога.

Ранее о взрывах в Киеве писали местные паблики. В украинской столице объявили угрозу атаки беспилотников. После этого мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан об опасности и рекомендовал находиться в укрытиях. Также сообщалось, что сильные взрывы прогремели в Одессе и Харькове.

В ночь на 2 октября в Одесской области на границе с Румынией российская армия нанесла удар по терминалу и парому с военным грузом. В этот момент на пароме могли находиться иностранные наемники, которые сопровождали военную технику ВСУ.