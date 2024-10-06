Новый сильный взрыв прогремел в Одессе

В Одессе прогремел новый сильный взрыв. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
«О новом сильном взрыве и о прилете в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.
Ранее в украинских каналах уже сообщали о взрывах в Одессе и Харькове.
О взрывах в Киеве местные паблики писали и 2 октября. На следующий день в украинской столице объявили угрозу атаки беспилотников. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан об опасности и рекомендовал находиться в укрытиях.
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