Системы ПВО сработали в украинской столице. Об этом в Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.
«БПЛА над городом. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал киевский градоначальник.
Накануне в столице Украины прогремел взрыв. В это время в нескольких регионах страны звучала сирена воздушной тревоги.
О взрывах в Киеве сообщали и 30 сентября. Местное телевидение указало, что прозвучала серия мощных взрывов. В городе и регионе звучала воздушная тревога.
Евросоюз призвали готовиться к войне с Россией
Самую большую карту из пластиковых крышечек создадут в России
«Ее полностью стерли». Зеленского обвинили в потере элитной бригады ВСУ в Угледаре
В Киеве сработали системы ПВО
Изменения в ядерную доктрину России назвали жестким предупреждением Западу
Готовность 57 котельных к осенне-зимнему сезону проверят в Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте