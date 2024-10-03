В Киеве сработали системы ПВО

Системы ПВО сработали в украинской столице. Об этом в Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

«БПЛА над городом. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал киевский градоначальник.

Накануне в столице Украины прогремел взрыв. В это время в нескольких регионах страны звучала сирена воздушной тревоги.

О взрывах в Киеве сообщали и 30 сентября. Местное телевидение указало, что прозвучала серия мощных взрывов. В городе и регионе звучала воздушная тревога.