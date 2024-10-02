Паром с грузом для украинских боевиков уничтожили на границе с Румынией

Подпольщик Лебедев: под Одессой уничтожили паром с грузом ВСУ

Российская армия ударила по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области у румынской границы. На переправе могли находиться иностранные наемники, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

По его словам, паромный терминал поразили с помощью БПЛА примерно в 3:00. Также ВС России атаковали военный объект в населенном пункте Орловка.

«Со стороны Румынии уже некоторое время паромами завозится военная техника, БК и ГСМ на территорию Украины и складируется в порту», — отметил Лебедев.

Подпольщик добавил, что в ночь на 2 октября на пароме могли находиться иностранные наемники, которые сопровождали военную технику. Войска ударили по переправе во время швартовки.

«Уничтожена техника и была слышна мощная детонация БК», — подчеркнул Лебедев.

ВСУ эвакуировали раненых и погибших на румынскую территорию на катерах, заключил он.

Ранее российские военные атаковали судоремонтный завод и два погрузочных терминала в порту в Измаиле Одесской области. Очевидцы сообщили о мощных взрывах.