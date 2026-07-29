В Удмуртии пресекли попытку атаки БПЛА

Силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над республикой. Об этом сообщил Александр Бречалов в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

«Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», — уточнил Бречалов.

За сутки в Курской области сбили 109 дронов. Из-за удара дрона по машине пострадал 52-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение шеи, его госпитализировали.

Силы ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА над Россией в ночь на 29 июля. В Белгородской области из-за ударов ВСУ погибли четыре человека, еще 46 пострадали.