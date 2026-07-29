Силы ПВО за ночь уничтожили 295 БПЛА ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 295 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ростовской, Орловской и Рязанской областями, а также над Крымом, Чувашской республикой, Краснодарским краем, Татарстаном и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, часть квартир получили повреждения. Также пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.