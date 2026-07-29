В Курской области за сутки сбили 109 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 109 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн .

В результате удара дрона по автомобилю в поселке Коммунар Беловского района пострадал 52-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи, его доставили в Курскую областную больницу. Погибших нет.

Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Около 60 из них сбили над Ростовской областью. В результате один человек пострадал, его госпитализировали.

В Белгородской области из-за ударов ВСУ погибли четыре человека, еще 46 пострадали. Над регионом ликвидировали 128 беспилотников.