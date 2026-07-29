Четыре человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре мирных жителя погибли, 46 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки украинские боевики атаковали территорию Белгородской области 91 раз. Удары наносились по Белгороду, а также по Борисовскому, Волоконовскому, Новооскольскому, Шебекинскому и другим округам.

«Противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — отметил Шуваев.

Силами ПВО ликвидировали 128 беспилотников ВСУ в небе над регионом.

«К большому горю, в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. <…> Пострадали 46 человек. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь», — написал врио губернатора.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 295 БПЛА ВСУ над Россией.