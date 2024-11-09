В Тульской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности региона.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — отметили в заявлении.

Сотрудники ведомства также призвали жителей региона соблюдать осторожность на фоне возможного удара.

По данным Минобороны, российские военные за сутки уничтожили над российскими регионами 19 украинских беспилотников. Из всех БПЛА шесть перехватили над Воронежской области, еще шесть — над Саратовской областью.

В ночь на четверг, 7 ноября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил население об угрозе. В регионе действовал желтый уровень воздушной опасности.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный жилой дом в Белгороде. После удара многоэтажка загорелась, сообщалось об одном пострадавшем.