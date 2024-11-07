В Липецкой области объявили воздушную опасность

Власти предупредили жителей Липецкой области об угрозе. В регионе ввели желтый уровень воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале .

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказал он.

В последний раз аналогичный режим в Липецкой области вводился в ночь на 1 ноября. Предупреждение действовало полтора часа.

В Воронежской области военные обезвредили украинский беспилотник. Обошлось без жертв и разрушений.

Днем ранее силы ПВО уничтожили дрон в Дагестане. Для контроля над обстановкой власти создали оперативный штаб. В целях безопасности в Каспийске, который подвергся атаке, закрылись некоторые школы, детсады, соцобъекты около завода и воинской части, а на ночь отключилось уличное освещение.