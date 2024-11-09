Силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над регионами России за сутки

Российские военные за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ попытались атаковать объекты на территории России. Из всех БПЛА шесть перехватили над территорией Воронежской области, еще шесть — над Саратовской областью.

Также четыре дрона сбили над территорией Белгородской области и один — над Брянском. Обошлось без разрушений и пострадавших.

«В промежутке с 18:00 до 18:30 по московскому времени средствами ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью», — сообщили в Минобороны.

Ранее в дагестанском Каспийске ввели ограничительные меры из-за прилета дрона ВСУ. В городе приостановили работу школ и детских садов. В ночное время суток на улицах отключат освещение. Российские зенитчики ликвидировали вражеский беспилотный летательный аппарат утром 6 ноября.