В Белгороде многоэтажку охватил мощный пожар после атаки БПЛА

Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА начался пожар в многоэтажном доме

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

В Белгороде после атаки украинского беспилотника в многоэтажном жилом доме начался пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель», — уточнил он.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги увезли на скорой в белгородскую ГКБ №2.

В результате удара в многоэтажке, подчеркнул Гладков, загорелись три квартиры. На месте уже работают пожарные расчеты.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram
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Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта под Белгородом. Из-за атаки семи дронов повреждения получило здание одного из шебекинских предприятий и его ограждение.

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