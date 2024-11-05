В Белгороде многоэтажку охватил мощный пожар после атаки БПЛА

В Белгороде после атаки украинского беспилотника в многоэтажном жилом доме начался пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель», — уточнил он.
Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги увезли на скорой в белгородскую ГКБ №2.
В результате удара в многоэтажке, подчеркнул Гладков, загорелись три квартиры. На месте уже работают пожарные расчеты.
Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта под Белгородом. Из-за атаки семи дронов повреждения получило здание одного из шебекинских предприятий и его ограждение.
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