В Белгороде многоэтажку охватил мощный пожар после атаки БПЛА

Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА начался пожар в многоэтажном доме

В Белгороде после атаки украинского беспилотника в многоэтажном жилом доме начался пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель», — уточнил он.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги увезли на скорой в белгородскую ГКБ №2.

В результате удара в многоэтажке, подчеркнул Гладков, загорелись три квартиры. На месте уже работают пожарные расчеты.