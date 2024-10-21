«Купол Донбасса» сорвал почти 160 атак дронов ВСУ над Донецком и Макеевкой за неделю

За неделю «Купол Донбасса» сорвал 158 атак БПЛА над Донецком и Макеевкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в течение прошлой недели сорвала 158 террористических атак украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по ДНР .

В частности, оснащенный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами ударный FPV-дрон удалось перехватить вблизи школы в Кировском районе Донецка.

В Макеевке система пресекла атаку на региональный объект аграрной промышленности в Центрально-городском районе Макеевки. Военные подавили беспилотник самолетного типа с самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса.

«Благодаря своевременной реакции граждан и слаженной работе наших защитников удалось оперативно выявить места падения беспилотников. Ущерба инфраструктуре и жертв среди мирного населения нет», — подчеркнули в УФСБ.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошлую ночь над четырьмя регионами России сбили 18 украинских беспилотников.