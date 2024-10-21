При атаке 11 украинских беспилотников на Ростовскую область никто не пострадал

Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили 11 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА самолетного типа. Всего уничтожено и подавлено 11 БПЛА», — написал он.

Из низ четыре беспилотника уничтожили в районе Новошахтинска. Еще один дрон нейтрализовали около Чалтыря. В Мясниковский районе шесть беспилотников подавили средства радиоэлектронной борьбы.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил Голубев.

В общей сложности за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами страны. Из них 11 сбили над Ростовской областью, четыре уничтожили в Брянской области, два — над территорией Курской области, один — над Орловской областью.