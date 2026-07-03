В Токмаке объявят траур по пяти погибшим в результате удара ВСУ по рынку

В Токмаке Запорожской области объявят день траура по погибшим в результате удара ВСУ по городскому рынку. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципального округа.

По последним данным, пять человек погибли, еще 18 получили ранения. Точная дата траура пока не определена — власти решают, объявить его завтра или послезавтра.

«Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории. <…> Я думаю, нас все поддержат. Таким образом мы отдадим дань памяти [погибшим] и попросим у них извинения. И поблагодарим [жителей] за их мужество», — сказал представитель администрации.

Четырех пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу. У них диагностировали черепно-мозговую травму. Остальные пострадавшие получили повреждения нижних конечностей, грудной и брюшной полостей.