После удара ВСУ по Токмаку четырех тяжелораненых доставили в больницу

В Мелитопольскую областную больницу доставили четырех пострадавших с тяжелыми ранениями после удара ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом сообщил глава Минздрава Запорожской области Дмитрий Ваньков, его слова привела пресс-служба ведомства.

«У четырех пострадавших диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму», — сказал министр.

В ведомстве уточнили, что всего пострадали 18 человек, у них повреждения нижних конечностей, грудной и брюшной полостей.

«После завершения оценки тяжести состояния каждого пациента примем решения о дальнейших эвакуационных мероприятиях», — добавил Ваньков.

В эвакуации задействовали пять бригад Мелитопольской станции скорой помощи и три бригады скорой помощи Токмака.

Боевики атаковали городской рынок в Токмаке ранее в пятницу. Жертвами стали пять человек, сообщал губернатор Евгений Балицкий.