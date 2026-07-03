ВСУ ударили беспилотниками по рынку в Токмаке, известно о 5 погибших
СК завел дело о теракте после удара ВСУ беспилотниками по рынку в Токмаке
Украина направила беспилотные летательные аппараты на городской рынок в запорожском Токмаке. Погибли минимум пять человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.
«Еще 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать», — уточнил он, добавив, что атака носила целенаправленный характер.
Балицкий добавил, что в Токмакской ЦРБ развернули дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.
«Поручил социальному блоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших — все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Все службы и администрация находятся на рабочих местах», — подчеркнул глава Запорожской области.
Произошедшее он охарактеризовал как удар по мирной жизни и возложил ответственность за трагедию на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о теракте после случившегося.
«Очередное бесчеловечное преступление вновь подтвердило жестокость и беспощадность представителей киевского режима в отношении мирных жителей», — сказала она.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат необходимые экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.