ВСУ ударили беспилотниками по рынку в Токмаке, известно о 5 погибших

СК завел дело о теракте после удара ВСУ беспилотниками по рынку в Токмаке

Украина направила беспилотные летательные аппараты на городской рынок в запорожском Токмаке. Погибли минимум пять человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий .

«Еще 18 человек получили ранения — разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать», — уточнил он, добавив, что атака носила целенаправленный характер.

Балицкий добавил, что в Токмакской ЦРБ развернули дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.

«Поручил социальному блоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших — все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Все службы и администрация находятся на рабочих местах», — подчеркнул глава Запорожской области.

Произошедшее он охарактеризовал как удар по мирной жизни и возложил ответственность за трагедию на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о теракте после случившегося.

«Очередное бесчеловечное преступление вновь подтвердило жестокость и беспощадность представителей киевского режима в отношении мирных жителей», — сказала она.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат необходимые экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.