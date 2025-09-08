В Татарстане объявили беспилотную опасность

На территории Татарстана утром 8 сентября объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС России .

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — предупреждения с таким текстом разослали всем местным жителям.

Утром 8 сентября Минобороны заявило об уничтожении семи украинских дронов в течение прошедшей ночи. Татарстана в списке регионов не было.

Днем ранее работник фермы пострадал при падении БПЛА в Воронежской области, сообщал глава региона Александр Гусев. Мужчину оперативно доставили в реанимацию для оказания медицинской помощи.

Также в воскресенье в ходе отражения масштабной атаки беспилотников мощные взрывы в небе слышали жители Краснодарского края. Предварительно, расчеты противовоздушной обороны сбивали украинские дроны типа «Лютый». Обломки дронов упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, возникший пожар на нескольких квадратных метрах потушили.