Работник фермы пострадал при падении БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области в результате падения украинского дрона пострадал работник фермы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

По его словам, всего за ночь средства ПВО и РЭБ уничтожили около 20 БПЛА.

«К сожалению, в результате падения сбитого беспилотника тяжелые ранения получил работник фермы в Аннинском районе. Сейчас он находится в реанимации», — написал Гусев.

На местах работают оперативные службы, которые устанавливают повреждения. В Аннинском районе произошло возгорание хозяйственной постройки, в двух домах выбило окна, кровля и крыльцо получили повреждения. Еще в одном районе также выбило окна в доме, энергетики восстанавливают линию электропередачи.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России.