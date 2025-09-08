Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России

В течение прошлой ночи дежурные силы противовоздушной обороны сбили семь украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что три дрона сбили над территорией Тульской области, два — над Смоленской, по одному — над Брянской и Рязанской.

Ранее ВСУ атаковали ударными дронами Калининский район Донецка, удар пришелся на парк «Гулливер». Пятеро взрослых и 14-летняя девочка получили ранения средней тяжести, им оказали медицинскую помощь.

Днем ранее работник фермы в Аннинском районе Воронежской области получил ранения после удара беспилотника, сообщал губернатор региона Александр Гусев. Мужчину доставили в реанимацию для экстренного оказания медицинской помощи. Кроме того, в районе загорелась хозяйственная постройка, в двух жилых домах выбило остекление.